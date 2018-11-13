Учёные придумали, как диагностировать ВИЧ с помощью смартфона

С помощью специального чипа, крепящегося к гаджету, можно определить нуклеиновые кислоты РНК в капле крови.

Группа учёных из Женской больницы Бригхэма создала устройство для быстрой и доступной диагностики ВИЧ. О своём изобретении они рассказали в журнале Nature Communications.

Отмечается, что для диагностики ВИЧ обычно используется метод полимеразной цепной реакции, однако на него уходит много времени и пациентам приходится за него дорого платить.

Учёные разработали устройство, крепящееся к смартфону, которое с помощью чипа определяет нуклеиновые кислоты РНК в капле крови. Разработку протестировали на ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных добровольцах и выяснили, что чип чувствителен на 99,1%. Отрицательный результат определяется с точностью 94,6%.

Как отмечается, стоимость устройства и реагентов составила менее пяти долларов. Учёные надеются, что изобретение поможет оперативно проводить диагностику в более бедных районах. Также специалисты сообщили, что технологию можно применять при определении других заболеваний.

Как ранее рассказывал Лайф, учёные впервые очистили тело обезьяны от "спящего" ВИЧ.