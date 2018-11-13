Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

Послом стал Владимир Семашко, который ранее занимал должность заместителя премьер-министра республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового посла республики в России. Им стал бывший заместитель премьера Владимир Семашко. Об этом сообщает агентство Белта.

— Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 13 ноября, — говорится в сообщении агентства.

По совместительству Семашко будет полпредом Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также спецпредставителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Ранее Семашко был заместителем премьер-министра Белоруссии, этот пост он занимал с 2014-го по август 2018-го. Кроме того, он был первым вице-премьером республики.