Путин поздравил Рязанское училище ВДВ с вековым юбилеем

За годы своего существования оно воспитало 53 Героев Советского Союза, 78 Героев Российской Федерации, более 60 рекордсменов Вооружённых сил Советского Союза, России и мира по парашютному спорту.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму курсантам, выпускникам, а также профессорско-преподавательскому составу Рязанского училища ВДВ имени генерала армии Василия Маргелова. Один из самых престижных военных вузов России отмечает в эти дни свой 100-летний юбилей.

Глава государства назвал эту дату большим событием не только для коллектива вуза, но и для личного состава и ветеранов Воздушно-десантных войск России.

— Верность присяге, отвага и мужество ветеранов служат достойным примером для молодых бойцов непобедимой "крылатой пехоты", — говорится в поздравлении президента, размещённом на сайте Кремля.

Главную альма-матер российских десантников поздравили сегодня и в Госдуме. На пленарном заседании 13 ноября депутаты по предложению спикера парламента Вячеслава Володина отметили юбилей учебного заведения аплодисментами. Володин уточнил, что в зале заседаний Госдумы сегодня присутствуют выпускники этого легендарного училища и "скромно принимают поздравления".

Отметим, что за годы своего существования Рязанское училище воспитало 53 Героев Советского Союза, 78 Героев Российской Федерации, более 60 рекордсменов Вооружённых сил Советского Союза, России и мира по парашютному спорту.