Известный блогер Нечаев "перепел" "Чику" голосами звёзд Comedy Club — видео

Кирилл Нечаев ранее показал, как бы звучала песня Монеточки, если бы её исполняли легенды отечественной рок-музыки.

Актёр и певец Александр Ревва разместил на своей странице в "Инстаграме" видео, где блогер Кирилл Нечаев "перепел" композицию "Чика" голосами резидентов Comedy Club. Так, он включил записи Артура Пирожкова (Александр Ревва), Демиса Карибидиса, Гарика Харламова, Семёна Слепакова, Андрея Скорохода, Дмитрия Кожомы, Вадима Галыгина.

Ревва заявил, что у Нечаева прекрасное чувство юмора. Напомним, блогер "перепевает" композиции голосами звёзд отечественной эстрады. Так, композицию Ольги Бузовой "Мало половин" исполняли звёзды 90-х, песню Монеточки — отечественные рок-звёзды. Некоторые ролики набирают по 2 млн просмотров.