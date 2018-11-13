В Полтаве школьницу контузило из-за взрыва в стоматологическом кабинете

В момент произошедшего в помещении находились врачи, медсестра и маленькая пациентка.

В Полтаве в школе № 22 взорвалась стоматологическая установка, в результате чего была контужена 10-летняя школьница. Об этом сообщает сайт города Полтавы со ссылкой на главу Департамента здравоохранения Полтавского горсовета Сергея Котова.

Отмечается, что в школе стояло устаревшее оборудование, где компрессор под давлением давал воду, которая находилась в специальной бутылке. Ёмкость взорвалась и травмировала ребёнка — девочка получила баротравму.

По словам чиновника, департамент здравоохранения займётся данной проблемой. В момент взрыва в кабинете были врачи, медсестра и маленькая пациентка. Медсестра также пострадала и была госпитализирована вместе с девочкой. Сейчас они обе уже выписаны.

Родители пострадавшей не выдвигали претензий к врачам, отметил Котов.