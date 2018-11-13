Глава Пензенской области призвал назвать местный аэропорт в честь Лермонтова

Белозерцев напоминает, что за право назвать аэропорт в честь великого поэта борются и Минеральные Воды.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к местным жителям с призывом голосовать за присвоение имени поэта Михаила Лермонтова аэропорту Пензы в рамках проекта "Великие имена России". Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

— Лермонтов на пензенской земле рос и сформировался как личность. Мы имеем полное право на то, чтобы его именем назывался наш аэропорт, — приводятся слова Белозерцева.

Он также призывает местных жителей активнее участвовать в проекте, напомнив, что за право носить имя Лермонтова с Пензой борется аэропорт Минеральных Вод.

Напомним, финальное голосование пройдёт с 12 по 30 ноября. Каждый участник сможет выбрать только одно имя и только один аэропорт для голосования. Итоги планируется подвести 5 декабря.