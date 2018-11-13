Под Томском приставы заказали суши у алиментщика и устроили засаду

Неплательщика вычислили по странице в соцсетях и, узнав о его бизнесе, подстроили ему ловушку.

Судебные приставы в Томской области поймали на живца алиментщика, который задолжал на содержание ребёнка порядка 70 тысяч рублей. Нарушитель также накопил штрафов ГИБДД на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ФССП.

Правоохранители вычислили жителя города Колпашево через его страницу в соцсетях и выяснили, что он занимается приготовлением и доставкой суши. Чтобы поймать неплательщика, приставам пришлось пойти на хитрость.

— Оформив заказ на адрес одного из сотрудников, приставы стали ожидать должника в подъезде. В назначенное время мужчина доставил суши и неожиданно для себя встретился со служителями Фемиды, — рассказали в ФССП.

Алиментщику назначили в качестве наказания 20 часов обязательных работ. После поимки нарушитель полностью оплатил долги и официально зарегистрировался как предприниматель. Теперь отец настроен ежемесячно перечислять деньги на содержание своего ребёнка.