Полиция раскрыла многомиллионную кражу антиквариата в Москве

Среди похищенного было двенадцать японских ваз, тарелка из перегородчатой эмали и три серебряных портсигара.

Полиция раскрыла крупную кражу предметов антиквариата в центре Москвы. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— После закрытия 44-го Российского антикварного салона, приуроченного к году Японии в РФ, владелец части экспонатов занимался их погрузкой в собственную машину на парковке музея на Крымском Валу. В тот момент, когда он ненадолго отлучился, злоумышленники отключили сигнализацию и похитили двенадцать японских ваз, тарелку из перегородчатой эмали и три серебряных портсигара, — заявила Волк.

По словам представителя МВД, материальный ущерб составил около шести миллионов рублей. Возбуждено дело по статье Уголовного кодекса "Кража в особо крупном размере".

Полицейские задержали двух подозреваемых на Кутузовском проспекте. Ими оказались жители Московского региона в возрасте 50 и 63 лет. Похищенное найдено, будет проведена искусствоведческая экспертиза, после чего вещи вернут владельцу.

По данным следствия, фигуранты могут быть причастны к серии аналогичных преступлений.