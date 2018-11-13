"Эти ваши компутеры..." Четверть россиян заявили, что не пользуются Интернетом

При этом более половины наших сограждан (57%) бывают онлайн ежедневно. И среди них, между прочим, немало представителей категории 55+.

Поразительные результаты опроса опубликовал во вторник "Левада-центр". Оказалось, что 24% россиян не пользуется Интернетом — от слова совсем, а 7% выходят в онлайн раз в неделю или реже.

При этом более половины наших сограждан (57%) пользуются Интернетом ежедневно, 12% заявили, что выходят в Сеть несколько раз в неделю. И, конечно, самой активной категорией пользователей глобальной паутины является молодёжь — 90%, а среди граждан 25–39 лет этот показатель составляет 83%.

Любопытно, что россияне старше 55 лет активно наращивают присутствие в Интернете. Четверть граждан, относящихся к данной возрастной категории, заявили, что пользуются Интернетом ежедневно. Отметим, что в 2017 году таких было всего 17%, а за два года до этого — всего 9%.

К слову, согласно другому исследованию, россияне предпочитают больше времени проводить в Сети, нежели смотреть телевизор. При этом 69% опрошенных признались, что каждый день смотрят именно телепередачи с любых устройств.