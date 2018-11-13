В России отзывают свыше 200 автомобилей Prius из-за риска возгорания

Под отзыв попадают гибридные машины, произведённые с 1 августа 2016 по 8 мая 2018 года.

226 гибридных авто Prius отзывают из России из-за проблем с электропроводкой, из-за которых машина может загореться. Об отзывной кампании сообщает Росстандарт.

— При эксплуатации автомобиля возможно попадание пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой. Длительная эксплуатация автомобиля в таком состоянии в силу вибрации может вызвать нарушение изоляции электропроводки, — отмечается в сообщении ведомства.

Под отзыв попали гибридные машины, реализованные с августа 2016 по май 2018 года. В них бесплатно проверят жгут проводов двигателя и если что заменят на новый.