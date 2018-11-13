Жителям Москвы рассказали, стоит ли ждать снега на этой неделе

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Жителям Москвы рассказали, стоит ли ждать снега на этой неделе

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Температура в городе будет в районе нуля, поэтому осадки возможны только местами.

Первого снежного покрова москвичам пока ожидать не стоит. Об этом Лайфу рассказал специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

— Будет проходить нас циклон, который даст осадки, в том числе и в виде мокрого снега, но это не будет устойчивый снежный покров, — сказал Синенков.

По его словам, снег может выпасть в северо-западных районах Московской области, но до самой столицы скорее всего не дойдёт. Температуры в городе будут близки к нулю, поэтому выпадение снега возможно будет только местами и на очень короткое время.

Ранее синоптики рассказали, когда в столице ослабнут морозы.

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