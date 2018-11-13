В Бразилии мужчина открыл стрельбу в церкви — видео

Напавший на евангелистов ранее попадал в поле зрения правоохранителей в связи с торговлей наркотиками.

Неизвестный с пистолетом ворвался в церковь протестантов-евангелистов в бразильском городе Можи-дас-Крузис во время богослужения и открыл огонь. По данным местных СМИ, в результате произошедшего 11 ноября ЧП был ранен пастор.

Согласно видеозаписи произошедшего, злоумышленник с мотоциклетным шлемом подошёл к возвышению, с которого священнослужитель произносил проповедь и начал стрелять. Большинство прихожан в ужасе разбежались, но несколько мужчин скрутили нападавшего и отобрали оружие.

Стрелком оказался 30-летний Верли Силва Соуза. Мужчина ранее попадал в поле зрения полиции в связи с торговлей наркотиками. Внятную причину нападения на евангелистов он назвать не смог. После чего ему самому понадобилась помощь, потому что прихожане его избили.