Вчера с поста тренера "Спартака" был уволен Рауль Рианчо — возможно, самый странный персонаж в насыщенной новейшей истории "Спартака". Чем запомнился испанец в России?

Человек, который был одним из творцов золотого "Рубина" в штабе Курбана Бердыева, наконец дорвался до власти в команде. За пять матчей он успел перепробовать 25 игроков в составе, победить в еврокубках Стивена Джеррарда и "Анжи" в Кубке России, но ни разу не выиграть в чемпионате. Но главное — испанец уже вошёл в историю как пафосный оратор, каждую пресс-конференцию снабжая журналистов и публику новыми перлами. После его разговоров про восходящее солнце спартаковец вполне мог бы стать ведущим прогноза погоды (по крайней мере летнего). Или по крайней мере остаться на работе в пресс-службе. Или коучем в стиле Тони Роббинса, за поход к которому платят десятки тысяч рублей. Если бы между тренерами проводился чемпионат по яркости интервью, Рианчо бы этот батл наверняка выиграл. Так что как раз коучем-балаболом Рианчо стал прекрасным. А вот с результатами получилось не очень...

Лайф предлагает вашему вниманию самые запоминающиеся высказывания уволенного тренера.

— Я здесь, моя мечта стала явью. И я хочу поделиться этой мечтой с вами О назначении в "Спартак".

— Я уверен во всех: президенте, вице-президенте клуба, футболистах, даже Путине О руководстве.

— У всех, кто играет или болеет за "Спартак", у них в венах течёт красно-белая кровь. Мы все родственники, получается. Но не все семья. А надо стать семьей, верными людьми. Не нужно слушать, что говорят с разных сторон, нужно быть верными семье Об объединении команды.

— Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат О роли тренера и игроков.

— На этой неделе я говорил сердцем, после чего получил несколько ударов ножом в сердце О журналистах.

— Мне плевать на свист с трибун. Меня это даже заводит. О реакции трибун на появление Глушакова.

— Надеюсь, что в завтрашней игре мы увидим, когда взойдёт солнце, ведь в тот день, когда оно не выйдет, будет тяжело всем Перед игрой с "Рейнджерс" (4:3).

— Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Благодарен клубу и абсолютно верен ему. Если так уж происходит, что журналисты, которые не являются независимыми, хотят меня убить и уничтожить, пусть так и будет. Это стоит денег, которые мне платят О критике в свой адрес.

— Такое ощущение, что я бык, который заколол тореадора. Я это заслужил? О зарядах фанатов против себя.

— Я не желтушник, я хочу, чтобы команда побеждала, и нахожусь тут именно поэтому О своей роли в команде.

— Когда взойдёт солнце для "Спартака"? Завтра. В Москве обещают хорошую погоду. Сегодня жизнь не заканчивается, в каждый момент можно изменить ситуацию. В чемпионате есть время для того, чтобы вышло солнце После последнего матча с "Уфой" (0:2).

— Позор будет, если я завтра разобьюсь в самолёте. Скорее, даже горе. "Спартак" играет в Кубке России и Лиге Европы, там хорошие шансы. В чемпионате ещё многое впереди, еврозона недалеко. Если вы думаете, что я буду плакать, я не буду этого делать О том, является ли позором девятое место "Спартака".

12 ноября утром, когда над Москвой было безоблачное небо и светило солнце, Рауль Рианчо был уволен с поста главного тренера "Спартака".