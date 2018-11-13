Путин дал старт строительству российского центра культуры в Сингапуре

Проект будет реализован по принципу государственно-частного партнёрства, здание построит местная компания.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закладки камня в основание российского центра культуры в Сингапуре.

Путин прибыл в шатёр на Rangoon Road, затем туда приехала коллега из Сингапура Халима Якоб. На церемонии выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров и старший госминистр в Минкультуры Сингапура по делам общины и молодёжи Анн Сим. Затем Путин и Якоб прошли на подиум и сняли ткань, которая покрывала закладной камень.

Перед церемонией замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов сообщил, что под культурный центр арендовано 33 тысячи кв. м земли, планируется построить здание площадью 4,6 тысячи кв. м. Под "духовные цели" отведут пятую часть, отметил он.

По словам Брюханова, проекта пока нет, возможно, будет объявлен конкурс. Он уточнил, что, вероятнее всего, проект реализуют по принципу государственно-частного партнёрства (ГЧП). Строить здание будет местная компания.

Лавров отметил в ходе церемонии, что возведение культурного комплекса придаст импульс расширению гуманитарных связей между народами.

— Мы ценим конструктивную роль Сингапура в развитии отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), — сказал Лавров.

По его словам, является символичным то, что именно под председательством Сингапура завтра, 14 ноября, будет одобрена декларация, провозглашающая стратегическое партнёрство между Россией и АСЕАН.