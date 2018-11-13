Убийственная жара. Учёные рассказали о связи погодных аномалий со смертностью

Исследователи предупредили, что чередующиеся волны тепла и холода также опасны для людей.

Учёные проанализировали, как погодные аномалии последних лет повлияли на уровень смертности и состояние здоровья россиян. Оказалось, что экстремальные температуры (в первую очередь — высокие) значительно сокращают продолжительность жизни граждан. Результаты исследования опубликованы в журнале Economics and Human Biology.

Авторы работы привели в качестве наиболее ярких примеров аномалий наводнение в Крымске в 2012 году, рекордную летнюю жара в Европейской части России в 2010 году и выпавший в июне 2017 года в Московском регионе снег.

По данным отечественных учёных, каждый день жары повышал уровень смертности на 15–23%. Исследователи предупредили, что чередующиеся волны тепла и холода также опасны для людей. При этом, по их оценке, по мере распространения глобального потепления аномалий станет ещё больше. Соответственно, может увеличиться и смертность среди населения. С каждым градусом летней жары показатель возрастёт на 5%.