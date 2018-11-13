В США пригрозили "множеством инструментов" для остановки "Северного потока – 2"

Американский посол при ЕС утверждает, что проект газопровода — геополитический и якобы поставит Европу в уязвимое положение.

У США есть "множество инструментов", якобы способных остановить и затормозить реализацию проекта газопровода "Северного потока — 2", по крайней мере так утверждает посол Штатов при ЕС Гордон Сондленд. При этом он отказывается раскрывать, что это за ресурсы.

— У нас есть много инструментов, и мы еще не использовали их все, чтобы затормозить строительство "Северного потока — 2", — утверждает он.

Более того, Сондленд убежден, что в ЕС растет "оппозиция" по поводу проекта газопровода, которая считает, что зависимость от российской энергии — плохое геополитическое решение.