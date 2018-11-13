Пейте не на здоровье. Миллионы бутылок "Ессентуков №17" оказались подделкой

Читайте также

Пейте не на здоровье. Миллионы бутылок "Ессентуков №17" оказались подделкой

578
В результате противоправной деятельности был нанесён ущерб в размере 400 млн рублей.

На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело в отношении завода, разливавшего контрафактную минералку в бутылки "Ессентуки №17". Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Отмечается, что с января 2016 по июнь 2018 года ООО "Завод минеральных вод "Октябрь-А" продал в торговые сети более 17 миллионов бутылок с водой, добытой вне территории Ессентукского месторождения.

Группу по производству напитка, в которую входили работники предприятия, организовал представитель учредителей завода.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Подмосковье гастарбайтеры в подпольном цеху варили нелегальную Coca-Cola.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×