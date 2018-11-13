Пейте не на здоровье. Миллионы бутылок "Ессентуков №17" оказались подделкой

На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело в отношении завода, разливавшего контрафактную минералку в бутылки "Ессентуки №17". Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Отмечается, что с января 2016 по июнь 2018 года ООО "Завод минеральных вод "Октябрь-А" продал в торговые сети более 17 миллионов бутылок с водой, добытой вне территории Ессентукского месторождения.
Группу по производству напитка, в которую входили работники предприятия, организовал представитель учредителей завода.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Подмосковье гастарбайтеры в подпольном цеху варили нелегальную Coca-Cola.
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