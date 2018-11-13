СМИ сообщили, что сына премьера Чехии прятали в Крыму от коррупционного скандала

Пражский новостной портал утверждает, что чиновник якобы выслал сына на полуостров, чтобы избежать встреч со следователями. Подтверждения этой информации с российской стороны на данный момент нет.

Чешский премьер Андрей Бабиш в разгар скандала с незаконным получением субсидии ЕС в €2 млн для своей фирмы "Гнездо аиста" решил спрятать своего сына за рубежом, чтобы избежать неприятностей с законом. Об этом сообщил местный новостной портал Seznam, ссылаясь на собственное расследование. Для такого убежища, как утверждают журналисты, был избран Крым: Бабиша-младшего якобы доставили через Москву в Севастополь, а затем и в Ялту.

Сейчас 35-летний сын высокопоставленного политика находится со своей матерью в одной из европейских стран. По словам Бабиша-младшего, из Чехии его выслали принудительно, на этой почве он окончательно рассорился со своим отцом. При этом он утверждает, что невиновен и не имеет отношения к делам своего отца. По словам Бабиша-младшего, его "вклад" в дела фирмы "Гнездо аиста" заключался лишь в подписании неизвестных ему документов.

Отметим, что сам Андрей Бабиш, которого ранее лишили неприкосновенности в связи с расследованием, отрицает любые обвинения в свой адрес. По поводу показаний своего сына он утверждает: им доверять нельзя. Чиновник признался, что его сын — наркоман и нуждается в лечении.