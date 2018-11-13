Говяжья щёчка и мильфей. Стало известно, чем угостит Путина президент Сингапура

Российскому лидеру также предложат конфи из сёмги, а также пюре из краба и юдзу с бобами и лососёвой икрой.

Лайф выяснил, чем угостят президента РФ Владимира Путина на государственном обеде от имени лидера Сингапура Халимы Якоб. В меню — традиционные блюда азиатской страны.

По случаю визита российского лидера будут подавать буах келуак с тушёными говяжьими щёчками, конфи из сёмги, пюре из краба и юдзу с бобами и лососёвой икрой. Также на столе будет тушёная говяжья щёчка в соусе из тамаринда и чёрных орехов мангрового дерева с рисом в томатном соусе и маринованными огурцами, морковью, ананасом и орехами.

В качестве закуски Путину предложат запечённые помидоры, а также гренки с кунжутом, травами и соусом на оливковом масле. На первое членам делегации подадут куриный бульон с китайскими пельменями "вонтон" с курицей, грибами симедзи, ростками бамбука и ягодами годжи.

На десерт гостей угостят клубничным мильфеем с лемонграссом, клубничным кремом и джемом, ягодами клубники и имбирём в сахаре.

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин принял участие в церемонии закладки камня в основание российского центра культуры в Сингапуре.