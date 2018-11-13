Путин и Трамп не обсуждали тему обмена визитами в Париже

При этом оба лидера намерены провести встречу на полях саммита G20 в Аргентине в конце месяца.

Президент России Владимир Путин и амеркианский лидер Дональд Трамп не обсуждали тему обмена визитами на прошедшей встрече в Париже. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Тема обмена визитами не обсуждалась, только вот договорились подробно, обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине, — уточнил он.

Напомним, что 11 ноября, помимо главной повестки — мероприятий, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны, в Париже состоялся целый ряд двусторонних встреч и бесед в расширенном составе. Так, Лайф сообщал, что Путин, Трамп, Макрон и Меркель обсудили в Париже ДРСМД и события в Сирии. Кроме того, российский лидер встретился с Нетаньяху, а также кратко пообщался с Трампом.