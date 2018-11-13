Путин и Трамп не обсуждали тему обмена визитами в Париже

Президент России Владимир Путин и амеркианский лидер Дональд Трамп не обсуждали тему обмена визитами на прошедшей встрече в Париже. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Тема обмена визитами не обсуждалась, только вот договорились подробно, обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине, — уточнил он.
Напомним, что 11 ноября, помимо главной повестки — мероприятий, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны, в Париже состоялся целый ряд двусторонних встреч и бесед в расширенном составе. Так, Лайф сообщал, что Путин, Трамп, Макрон и Меркель обсудили в Париже ДРСМД и события в Сирии. Кроме того, российский лидер встретился с Нетаньяху, а также кратко пообщался с Трампом.
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