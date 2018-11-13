"Проверенная гвардия". Лещенко рассказал о талантах композитора Игоря Лученока

По мнению певца, он был "удивительным профессионалом, очень преданным творчеству, и нежнейшим, добрым человеком".

Народный артист СССР и Белоруссии Игорь Лученок, скончавшийся в Минске, был ярким композитором, он работал в разных жанрах и был настоящим профессионалом. Об этом рассказал РИА "Новости" певец Лев Лещенко.

— Очень печально, он болел последние годы, неважно себя чувствовал. Игорь Михайлович всегда присутствовал в нашей жизни, это наша старая проверенная гвардия, его песни были всегда событийны, — сказал Лещенко.

Певец отметил, что Игорь Лученок прекрасно владел классическими приёмами музыки, у него было много симфоний.

— Жалко, что мы потеряли ещё одну большую, незаурядную личность, — добавил Лещенко.