В Кремле ожидают реакцию кабмина на недовольство независимых АЗС по поводу цен

По словам Дмитрия Пескова, нынешняя ситуация рассматривается как рабочая, позиция властей была озвучена ранее.

В Кремле не сомневаются, что правительство отреагирует на недовольство независимых АЗС по поводу соглашения об удержании цен на топливо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать, — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль рассматривает нынешнюю ситуацию как рабочую, позиция властей по ней была озвучена накануне на совещании президента с членами правительства.

Напомним, ранее нефтяные компании взяли на себя обязательство сдерживать розничные цены с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.