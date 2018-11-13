Песков рассказал, что президент и премьер могут одновременно выезжать за рубеж

Путин сейчас находится с визитом в Сингапуре, а Медведев участвует в конференции по ливийскому урегулированию в Палермо.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас не существует ограничений на одновременное пребывание президента и главы Правительства РФ за рубежом, так как современные технологии позволяют руководителям страны всегда быть в курсе дел.

— Конечно, при планировании поездок (президент и премьер) стараются избегать таких ситуаций, как сейчас, но какой-то чёткой установки о недопустимости такого не существует, — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, кто "остаётся на хозяйстве", если руководители государства одновременно покидают его пределы.

Владимир Путин сейчас находится с визитом в Сингапуре, а Дмитрий Медведев принимает участие в конференции по ливийскому урегулированию в Палермо (Италия).