Неожиданный снегопад вызвал аварии и заторы под Ростовом — видео

ДТП произошло по причине сильного снегопада. На дороге после случившегося образовалась пробка.

В Ростовской области один человек погиб, ещё один пострадал при столкновении 13 автомобилей на трассе М-4. Видео с места инцидента опубликовал телеграм-канал Life Shot.

— На 1070-м км М-4 "Дон" произошло столкновение 13 автомобилей. По предварительной информации, один погиб, один пострадал, — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Отмечается, что инцидент произошёл по причине обильного снегопада в регионе. После ДТП на трассе образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что в Азовском районе Ростовской области столкнулись четыре грузовика и две легковые машины. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Краснодарском крае три человека погибли и двое пострадали в тройном ДТП.