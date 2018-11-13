Под Саратовом три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем

Об их смерти стало известно, когда внучка хозяина квартиры не смогла попасть домой и вызвала спасателей, чтобы те вскрыли дверь.

В городе Энгельсе в квартире одной из многоэтажек нашли тела 63-летнего мужчины, его 42-летней дочери и их 44-летнего знакомого. Они скончались, предположительно, от отравления суррогатным алкоголем. Управление СК по Саратовской области уже начало проверку по факту произошедшего.

По данным следствия, трагедия произошла 12 ноября. 17-летняя девушка, вернувшись вечером домой, не смогла зайти в квартиру, где жила с мамой и дедушкой. Квартира была заперта изнутри, а на звонки никто не отвечал. Тогда девушка обратилась к спасателям — и те вскрыли дверь.

— Внутри жилища были обнаружены тела хозяина домовладения, 1955 года рождения, его дочери, 1976 года рождения, а также гостя, 1974 года рождения, — рассказали в СК.

Следователи осмотрели место происшествия и тела. Видимых повреждений у погибших не нашли, назначены экспертизы. Предполагается, что они скончались от отравления суррогатным алкоголем.