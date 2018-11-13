Встречу Путина с премьером Сингапура перенесли на среду из-за графика президента

Переговоры президента России Владимира Путина с премьером Сингапура Ли Сяньлуном перенесли на среду из-за плотного графика лидера страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В Москве продолжались важные встречи, поэтому была задержка. В этой связи чуть-чуть трансформировалась программа, мы надеемся, что часть переговоров с премьер-министром, которая должна была сегодня состояться с подписанием документов, потом с заявлениями для прессы, или, может быть, в несколько усечённом варианте состоится завтра, — пояснил представитель Кремля.

Сегодня вечером после официального обеда у Владимира Путина назначена двусторонняя встреча с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Завтра у лидера страны состоится общение "на ногах" с лидером Индонезии. Ожидаются также переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, премьером Японии Синдзо Абэ и т.д.