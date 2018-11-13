РЖД запустят 1200 дополнительных поездов в новогодние праздники

В случае дальнейшего роста пассажиропотока в составы могут быть включены дополнительные вагоны.

РЖД из-за повышенного спроса планируют запустить в новогодние и рождественские каникулы более 1200 дополнительных поездов дальнего следования по всей стране, сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Поезда будут курсировать по наиболее популярным направлениям. Из Москвы они отправятся до Санкт-Петербурга, Орска, Пензы, Уфы, Тамбова, Адлера, Мурманска, Петрозаводска, Казани, Кирова, Ижевска, Минеральных Вод, Старого Оскола, Самары, Оренбурга и других городов.

Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда поедут в Москву, Казань, Воронеж, Саратов, Волгоград, Ижевск, Архангельск, Курск, Минеральные Воды, Брянск, Орёл, Иваново, Великие Луки и Псков.

В компании добавили, что в случае дальнейшего роста пассажиропотока в состав поездов могут быть включены дополнительные вагоны.