Как оплачивать будете? Треть москвичей полностью перешли на безнал

34% жителей столицы вообще не используют в магазинах наличные деньги. Но большинство всё-таки предпочитают оба варианта.

Уже 34% москвичей отказались от наличных, предпочитая оплачивать покупки и услуги безналичным способом. Такую статистику привёл журналистам глава аналитического управления Департамента информационных технологий столицы Иван Бутурлин.

— 55% москвичей используют как безналичную, так и наличную форму оплаты. 11% москвичей используют только наличную форму оплаты. Что самое поразительное — 34% стараются использовать только безналичный способ оплаты, — проинформировал он.

Чаще всего безналичным способом пользуются москвичи в возрасте от 18 до 30 лет, причём речь идёт как о привычном пластике, так и о бесконтактных платежах, например, с помощью смартфона. Среди горожан от 31 до 50 лет безналичной оплатой пользуются около 35% граждан. Ну а наличные деньги по-прежнему популярны у представителей старшего поколения: в категории 51+ картами не пользуются 15% покупателей.

Как ранее рассказывал Лайф, в России планируется массовое внедрение технологии NFC-ридеров, которые позволят снимать деньги в банкомате с помощью смартфона. А Сбербанк до конца 2018 года планирует оборудовать 50–60% всех банкоматов системой бесконтактных операций.