Украинского наёмника "Генриха" отдали под суд в Чувашии

По версии следствия, он прошёл подготовку в националистическом батальоне, а потом отправился стрелком в Донбасс.

В Чувашии будут судить 41-летнего Сергея Ильина, которому предъявлено обвинение в военном наёмничестве. По версии следствия, в Донбассе он на стороне украинских силовиков участвовал в военной операции.

Следователям удалось выяснить, что на Украину мужчина отправился в ноябре 2014-го. Он вступил в состав украинского националистического батальона "Организация украинских националистов" (ОУН)* и прошёл там военную подготовку.

Потом Ильин участвовал в боевых действиях в Донецкой области против мирного населения и ополченцев. В батальоне в качестве стрелка он имел позывной "Генрих". Наёмник получил за это вознаграждение в размере 4 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей) и затем вернулся в Россию.

Также наёмник проходит по ещё одному делу — о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в январе этого года мужчина приехал в Чебоксары, чтобы сбыть синтетические наркотики. При задержании у него изъяли более 11,5 грамма запрещённых веществ.

Ранее СКР возбудил три уголовных дела после очередных обстрелов Украиной Донбасса.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда