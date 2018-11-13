"Он улыбнулся". Пилот "Формулы-1" объяснил, зачем устроил драку после гонки

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен рассказал об обстоятельствах, приведших к драке с коллегой из Force India Эстебаном Оконом после финиша Гран-при Бразилии. Голландец и француз столкнулись на трассе (при этом Окон отставал на круг), а затем Ферстаппен подошёл к обидчику на взвешивании, несколько раз толкнул и ударил в грудь соперника.

Средний палец вместо победы. Ферстаппен отдал победу Хэмилтону в Бразилии

— Я просто хотел пойти к нему и спросить, что происходит, как такое могло произойти. Я не ожидал, что меня может выбить отстающий на круг. Он улыбнулся и ответил с ухмылкой: "Я был быстрее тебя". Я хотел быть как можно более позитивным, но я лишился победы. И тут вам человек даже не говорит "извините" за то, что произошло, а реагирует наоборот. Это меня взбесило.

Всё это никак не связано с нашими конфликтами времён "Формулы-3". Эстебан мне не соперник в "Формуле-1". Я сосредоточен на других соперниках и на более конкурентоспособных машинах. Консультация с психологом? Если ко мне его приведут, я его выгоню. Я уверен в своей позиции. Мне никто не нужен. Отец лучше любого психолога, — сказал Ферстаппен в эфире Ziggo Sport.

Ферстаппен и Окон были принципиальными соперниками ещё со времён выступлений в младших сериях. В сезоне 2014 года "Формулы-3" они не раз сходились на трассе и жёстко боролись за лидерство.

Это далеко не первый раз в "Формуле-1", когда круговые выбивают лидера с трассы. Некоторые после этого устраивали драку прямо на месте аварии.

There was a huge talking point involving Max Verstappen and Esteban Ocon at the #BrazilGP on Sunday



But this kind of thing has happened before in F1 - as the Verstappen family know only too well... pic.twitter.com/bmdHbDh5hV — Formula 1 (@F1) 12 ноября 2018 г.

После инцидента в Бразилии Ферстаппена наказали двухдневными общественными работами на мероприятиях FIA (Международной автомобильной федерации).