"Скучаю по родным". Улюкаев рассказал о работе в колонии, йоге и тоске

На вопросы о нынешнем состоянии экономики РФ бывший министр отвечать отказался, сославшись на отсутствие информации.

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, приговорённый к восьми годам за получение взятки в $2 миллиона, рассказал о своей жизни в исправительной колонии № 1 Тверской области. Письмо бывшего министра опубликовал News.ru.

Улюкаев ответил на ряд вопросов журналистов портала, но от встречи с ними отказался: свиданий ему в год положено всего три и он не может "ущемлять" родственников. Экс-министр объяснил: "Скучаю я только по своим родным и близким".

Бывший глава МЭР довольно подробно рассказал о своей работе в библиотеке колонии, куда он был направлен как человек с большим интеллектом, опытом и потенциалом. Улюкаев признался, что эта деятельность ему "довольно интересна", и выразил надежду, что небесполезна.

— Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики: Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 1930−1950-х годов прошлого века, — написал бывший министр.

Улюкаев признался, что старается поддерживать и физическую форму. Для занятий йогой, как отметил экс-глава МЭР, в колонии мало места, но отдельные её элементы он включает в ежедневную зарядку на свежем воздухе. На вопросы о нынешнем состоянии экономики России он отвечать отказался, сославшись на отсутствие информации.

Напомним, экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорён к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Бывшего министра поймали при получении взятки в $2 миллиона от главы "Роснефти" Игоря Сечина.