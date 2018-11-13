Лукашенко заявил, что Путин одобрил нового посла Белоруссии в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин одобрил кандидатуру нового посла республики в РФ Владимира Семашко.

— Он (Путин. — Прим. ред.) так с улыбкой говорит: "Ну, я жду Владимира Ильича в Москве, — отмечает Лукашенко. — Я, говорит, с удовольствием, пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо."

Добавим, что в Кремле о разговоре Путина и Лукашенко не информировали.

Как уже сообщал Лайф, сегодня Лукашенко назначил нового посла республики в России. Им стал бывший заместитель премьера Владимир Семашко.