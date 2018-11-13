Улыбаемся и машем. Составлен топ-10 самых "добрых" городов России

Угадаете, какой на первом месте? Небольшая подсказка: среди тысячи музеев здесь есть один, посвящённый кошке.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, в каком из российских городов живут самые добрые люди. Список составлен по результатам опроса туристов и приурочен ко всемирному Дню доброты, который отмечается 13 ноября.

Итак, самым "добрым" городом России по результатам опроса был признан Санкт-Петербург. За город на Неве проголосовало 32% опрошенных. Отмечается, что в Северной столице самые вежливые и радушные владельцы жилья для туристов. Кроме того, там больше всего добрых музеев, таких как Музей варежки или Музей кошки.

Серебро по праву достаётся Краснодару (17% голосов). Кубанская столица, ко всему прочему, знаменита такими добрыми достопримечательностями, как поющий фонтан, Поцелуев мост, да и до моря — рукой подать.

Третье место между собой разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск — у них по 10% голосов. Кроме них в золотую десятку вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.

А ранее Лайф сообщал о рейтинге самых пьющих городов России. Пальма хмельного первенства досталась Саратову. Кроме того, мы рассказывали о лучших российских городах для шопинга. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи, в пятёрку — Калининград и Казань.