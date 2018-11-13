Жительница Энгельса убила подругу за отказ покормить голодного котёнка

Суд Энгельса в Саратовской области приговорил к девяти годам заключения местную жительницу за убийство подруги, отказавшейся покормить голодного котёнка. Об этом информирует региональная прокуратура.
По данным следователей, в конце июля этого года женщина в гостях у знакомой сделала той замечание из-за того, что она "мучает голодом" животных, и попросила покормить котёнка. Потерпевшая отказалась это делать. Тогда гостья в состоянии алкогольного опьянения взяла нож и нанесла около 50 ударов хозяйке квартиры. Та скончалась на месте.
Суд признал злоумышленницу виновной по статье "Убийство".
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