"Среди друзей и вода — мёд". Путин процитировал сингапурскую пословицу

По словам российского лидера, в рамках встречи весь комплекс отношений между странами был обсуждён "в дружественной и открытой атмосфере".

Президент России Владимир Путин назвал Сингапур перспективным партнёром РФ и процитировал местную пословицу "среди друзей и вода — мёд".

Глава РФ выступил на приёме в его честь от имени президента Республики Сингапур Халимы Якоб, отметив, что в этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений России и Сингапура.

— За этот период наше взаимодействие поступательно развивалось, наполнялось новым содержанием, Сингапур — перспективный и важный партнёр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — отметил он.

По оценке российского лидера, прошедшие переговоры с главой Сингапура "были всесторонними, продуктивными, интересными" и весь комплекс отношений между странами был обсуждён "в дружественной и открытой атмосфере".

— В Сингапуре, как мы знаем, часто говорят: "Среди друзей и вода — мёд". Взаимное доверие — всегда основа прогресса, дружбы, развития", — добавил президент России.

По его словам, сложившиеся между РФ и Сингапуром отношения основываются на взаимном доверии и уважении, что подтверждает начало строительства Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре.

— Уверен, что данный жест и последующее возведение этого центра послужат хорошей основой для развития двусторонних отношений, особенно на уровне людей, которые будут приезжать в Сингапур, знакомиться с этой страной, иметь возможность посетить русскую православную церковь, а граждане Сингапура будут иметь возможность познакомиться с культурой России, — резюмировал Путин.

На торжественном приёме глава РФ, подняв бокал шампанского, предложил тост "за дружбу России и Сингапура".