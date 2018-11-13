Визовый центр Испании в Москве временно закрыли из-за обысков

Визовый центр Испании в Москве временно закрыли. На сайте учреждения отмечается, что вход в здание закрыт из-за "непредвиденных обстоятельств".
— Пожалуйста, обращайтесь в кол-центр для получения достоверной информации, — говорится в сообщении.
При этом "Интерфакс" сообщает, что в визовом центре идут обыски. Следственные органы изымают документы, связанные с выдачей виз некоторым гражданам.
Визовые центры, которые находятся в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, и Ростове-на-Дону, работают в штатном режиме.
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