Визовый центр Испании в Москве временно закрыли из-за обысков

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Визовый центр Испании в Москве временно закрыли из-за обысков

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

В самом учреждении говорят о неких непредвиденных обстоятельствах, а СМИ сообщают о выемке документов.

Визовый центр Испании в Москве временно закрыли. На сайте учреждения отмечается, что вход в здание закрыт из-за "непредвиденных обстоятельств".

— Пожалуйста, обращайтесь в кол-центр для получения достоверной информации, — говорится в сообщении.

При этом "Интерфакс" сообщает, что в визовом центре идут обыски. Следственные органы изымают документы, связанные с выдачей виз некоторым гражданам.

Визовые центры, которые находятся в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, и Ростове-на-Дону, работают в штатном режиме.

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