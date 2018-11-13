Самый известный толстяк российского кино рассказал, как похудел на 40 кг

Увидев фото исхудавшего кумира, поклонники заподозрили, что он страдает тяжёлой болезнью, и Семчев поспешил всех успокоить.

Самый известный толстяк российского кино и театра Александр Семчев раскрыл порталу "Стархит" секрет своего похудения. Заслуженный артист РФ смог сбросить целых 40 килограммов.

Увидев фото исхудавшего кумира, поклонники заподозрили, что он страдает тяжёлой болезнью. Однако 49-летний актёр поспешил их успокоить.

— Корни не в каком-то заболевании, а в правильном питании... На данный момент избавился уже от 40 килограммов. Как? Отказался от булок, жареного, перешёл исключительно на здоровую пищу, стал чаще есть, но небольшими порциями, — пояснил Семчев.

По словам артиста, он значительно сократил размер порций и включил в рацион варёную куриную грудку с гарниром. Чтобы не лишиться здоровья в борьбе с запущенным ожирением, Семчев не забывает и о витаминах, которые получает из свежих овощей и фруктов.

При этом актёр принципиально отказался от советов тренеров и диетологов. Он самостоятельно подбирал сбалансированный рацион, несколько месяцев читал специальную литературу. Семчев добавил, что "в первую очередь худеет для себя, а во вторую — для работы".

Актёр Александр Семчев известен по ролям в сериалах "Ликвидация", "Маросейка, 12", "Остановка по требованию" и фильмам "Свадьба", "День выборов", "Небо в алмазах", "Последний богатырь". Зрители его запомнили и по рекламе, в которой он сыграл роль Толстяка.