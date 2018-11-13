Директор частного дома престарелых избежал тюрьмы за смерть 18 пенсионеров

Срок давности по его делу истёк, и он отделался только полутора годами ограничения свободы.

Директор частного дома престарелых в посёлке Емельяново Красноярского края, где в течение 5 лет умерло 18 постояльцев, избежал наказания. Об этом сообщает СК РФ.

Согласно данным следствия, с сентября 2011-го по июнь 2016 года клиенты пансионата в возрасте от 78 до 93 лет не успевали прожить в нём и двух недель. При ухудшении здоровья потерпевшим не вызывали скорую, вследствие чего пожилые люди умирали. В пансионате были нарушены санитарные нормы.

Директора признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Но из-за истечения срока давности дело пришлось закрыть.

— Ему назначено наказание в виде одного года 6 месяцев ограничения свободы, при этом уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности. Следствие будет инициировать перед прокуратурой вопрос об обжаловании приговора, — сообщает СК РФ.

Напомним, в Пермском крае нашли приют, где мучили пожилых людей.