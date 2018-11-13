Мэр подмосковного Жуковского ушёл в отставку

Для выбора нового руководителя нужно провести конкурс, а затем голосование в совете депутатов.

Глава подмосковного города Жуковского ушёл в отставку. Об этом сам Андрей Войтюк сообщил на заседании городского совета депутатов. Он пояснил, что переходит на другую работу.

Войтюк был главой муниципалитета на протяжении пяти лет. Врио главы города теперь стал заместитель мэра Юрий Прохоров. Для выбора нового руководителя нужно провести конкурс, а затем голосование в совете депутатов. Дата последнего ещё не назначена.

Ранее досрочно ушёл в отставку мэр Волоколамска, а мэр Балашихи покинул пост ещё летом.