Сын Уилла Смита совершил каминг-аут. Но это не точно

Читайте также

Сын Уилла Смита совершил каминг-аут. Но это не точно

623

Коллаж. Фото: © Twitter/Jaden Smith; Фото: © Twitter/Tyler, The Creator‏

20-летний Джейден Смит сделал признание во время своего концерта, чем вызвал бурную реакцию публики. Вот только до конца не понятно, шутка это или нет.

Сын Уилла Смита Джейден признался в любви к рэперу Тайлеру (Tyler, the Creator) и назвал его своим бойфрендом.

— Я хочу сказать вам. Тайлер не хочет говорить, но Тайлер — мой бойфренд и был им всю мою жизнь, — сказал Смит во время своего концерта.

На кадрах видно, что на концерте присутствовал сам Тайлер. После признания Джейдена он неодобрительно покачал головой и засмеялся. Позже рэпер написал, что Смит "сумасшедший".

Шутил ли Смит, или действительно совершил каминг-аут, в данный момент неизвестно.

Как ранее писал Лайф, Уилл Смит снял пародию на клип Джейдена, собравшую 40 млн просмотров.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×