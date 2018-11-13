Сын Уилла Смита совершил каминг-аут. Но это не точно

20-летний Джейден Смит сделал признание во время своего концерта, чем вызвал бурную реакцию публики. Вот только до конца не понятно, шутка это или нет.

Сын Уилла Смита Джейден признался в любви к рэперу Тайлеру (Tyler, the Creator) и назвал его своим бойфрендом.

— Я хочу сказать вам. Тайлер не хочет говорить, но Тайлер — мой бойфренд и был им всю мою жизнь, — сказал Смит во время своего концерта.

На кадрах видно, что на концерте присутствовал сам Тайлер. После признания Джейдена он неодобрительно покачал головой и засмеялся. Позже рэпер написал, что Смит "сумасшедший".

Шутил ли Смит, или действительно совершил каминг-аут, в данный момент неизвестно.

Как ранее писал Лайф, Уилл Смит снял пародию на клип Джейдена, собравшую 40 млн просмотров.