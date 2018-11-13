Греф допустил повышение ставок по ипотеке в начале 2019 года

Глава Сбербанка Герман Греф допускает, что с начала следующего года могут повыситься ставки по ипотеке. Он связывает это с решением Центробанка поднять норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первым взносом.

— С 1 января возможно повышение ставок на фоне решения ЦБ повысить норму резервирования по ипотеке с низким взносом, — сказал он по итогам заседания наблюдательного совета.

Греф отмечает, что если регулятор отменит свои планы, то ставка по ипотеке не изменится или изменится, но незначительно.