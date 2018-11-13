Порошенко не приехал в Лавру на встречу с епископами канонической УПЦ

Уже после назначения даты и места священнослужители получили предписание от администрации президента приехать в то же время в Украинский дом.

Сегодня, 13 ноября, в актовом зале Киево-Печерской лавры в 14:00 должна была пройти встреча епископата Украинской православной церкви Московского патриархата с Петром Порошенко, которая была инициирована самим украинским лидером. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

— Однако сегодня выяснилось, что Пётр Порошенко в Лавру не приедет, а против архиереев УПЦ готовилась провокация: уже после договорённости о назначенной дате епископы получили предписание от главы администрации президента Игоря Райнина приехать в то же время (14:00) в Украинский дом, — говорится в статье.

По данным Союза православных журналистов, руководство Украинской православной церкви не собирается менять свои планы и ехать в Украинский дом.

Ранее, по данным СПЖ, в СМИ появлялась информация, что 9 ноября Порошенко и глава УПЦ МП Онуфрий провели телефонный разговор, в котором украинский лидер пытался перенести встречу из Лавры, опасаясь упрёков общественности в лояльности к канонической церкви.