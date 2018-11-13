Мужской журнал GQ назвал Серену Уильямс "Человеком года"

Популярный мужской журнал GQ назвал бывшую первую ракетку мира, 23-кратную обладательницу титулов на турнирах Большого шлема американку Серену Уильямс "Человеком года".
Спортсменка попала на одну из четырёх обложек декабрьского номера издания. При этом в традиционной надписи Men of the year редакторы зачеркнули слово Men и подписали Woman. При этом слово "женщина" было взято в кавычки, что вызвало недоумение у читателей. Однако в журнале пояснили, что надпись была сделана дизайнером Вирджилом Абло, а кавычки — часть фирменного стиля его бренда Off-White.
Announcing GQ's Men (and Woman) of the Year 2018: @michaelb4jordan, @henrygolding, @jonahhill, and @serenawilliams (featuring handwriting by @virgilabloh) https://t.co/EpG3lKCJ3r #GQMOTY pic.twitter.com/6MgczSxSpq— GQ Magazine (@GQMagazine) 12 ноября 2018 г.
Три другие номинации достались представителям сильного пола: актёрам Майклу Б. Джордану ("Лидер года") и Генри Голдингу ("Звезда года"), а также Джону Хиллу ("Режиссёр года").
В минувшем сезоне вернувшаяся из декрета в большой теннис Серена Уильямс одержала 18 побед в 24 матчах и дошла до финалов US Open и Уимблдона. Ранее стало известно, что спортсменка досрочно завершила сезон.
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