Мужской журнал GQ назвал Серену Уильямс "Человеком года"

В традиционной надписи на обложке Men of the year зачеркнули слово Men и подписали Woman.

Популярный мужской журнал GQ назвал бывшую первую ракетку мира, 23-кратную обладательницу титулов на турнирах Большого шлема американку Серену Уильямс "Человеком года".

Спортсменка попала на одну из четырёх обложек декабрьского номера издания. При этом в традиционной надписи Men of the year редакторы зачеркнули слово Men и подписали Woman. При этом слово "женщина" было взято в кавычки, что вызвало недоумение у читателей. Однако в журнале пояснили, что надпись была сделана дизайнером Вирджилом Абло, а кавычки — часть фирменного стиля его бренда Off-White.

Три другие номинации достались представителям сильного пола: актёрам Майклу Б. Джордану ("Лидер года") и Генри Голдингу ("Звезда года"), а также Джону Хиллу ("Режиссёр года").

В минувшем сезоне вернувшаяся из декрета в большой теннис Серена Уильямс одержала 18 побед в 24 матчах и дошла до финалов US Open и Уимблдона. Ранее стало известно, что спортсменка досрочно завершила сезон.