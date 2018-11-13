Команду "Аэрофлота" включили в топ лучших корпоративных юридических служб России

Перечень сформирован международным изданием The Legal 500 на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Teams за 2018 год.

Команда инхаус-юристов "Аэрофлота" под руководством замгендиректора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список самых влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России.

В качестве их основных достижений отмечены высокие результаты в правовом обеспечении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса, сопровождение многомиллиардных контрактов по приобретению воздушных судов российского и иностранного производства, а также способствование созданию "всепроникающей культуры безопасности". Правовые успехи "Аэрофлота" издание The Legal 500 в значительной степени связывает с личностью самого Александрова, который возглавляет правовой блок авиакомпании с 2015 года.

К слову, эксперты уже отмечали лидерство Владимира Александрова, признав его одним из лучших юристов России на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Individuals за 2017 год. В 2016 году издание включило специалистов "Аэрофлота" по правовым вопросам в список GC Powerlist: Russia Teams как группу экспертов с выдающимся уровнем профессионализма, настойчивостью и ориентированностью на результат.

The Legal 500 — одно из наиболее авторитетных международных юридических изданий, основанное в 1988 году. Оценки и рейтинги строятся на независимом анализе, анкетировании юридических фирм, опросе их клиентов и партнёров.

Напомним, что ранее "Аэрофлот" стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии агентства Brand Finance. Кроме того, российский перевозчик занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

Также "Аэрофлот" обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.