Эксперт рассказал, как СМС от банков ускорит взыскание долгов с россиян

По мнению Жданухина, нововведение может решить одну из проблем — избавить от необходимости разыскивать должника.

Инициатива уведомлять по СМС должников о привлечении коллекторов — правильная, но направлена на удовлетворение интересов не рядовых граждан, а кредиторов. Это мнение в разговоре с Лайфом высказал генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.

— Это очень правильный шаг в сторону такого цифрового государства. Другое дело, что для граждан это всё больше проблем и это всё направлено на интересы кредиторов, чем самих граждан, — считает эксперт.

Он пояснил, что практика оповещения через СМС в России есть и сейчас — зачастую банки сообщают о передаче долга коллекторам на номер телефона, который должник указывал в документах при получении кредита. Жданухин обратил внимание на отсутствие в законодательстве нормы о порядке информирования о привлечении сборщиков долгов.

— Как обязаны сделать банки, какое уведомление в случае, если они привлекают коллекторов, в законе не было написано. Из-за того что это вызывало споры, когда люди начинали говорить: "Я уже тем телефоном, который указывал при получении кредита, не пользуюсь. Я уведомление не получал" и так далее. Чтобы эти споры убрать, и хотят уточнить действующее законодательство, — отметил гендиректор центра.

Жданухин считает правильным информировать россиян по телефону о любых юридически значимых для него событиях. Он считает, что нововведение может решить одну из проблем — избавить от необходимости разыскивать должника. Как пояснил эксперт, "когда пахнет жареным, они никуда не являются и ничего не подписывают", а если их уведомлять по СМС, то проблема будет решена.

Ранее стало известно, что В Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому банки будут обязаны оповещать через СМС своих клиентов-должников о привлечении коллекторов к взысканию задолженности.