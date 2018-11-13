В Москве начали судить косметолога-самоучку, которая уродовала клиенток

В 2014 году Роспотребназдор проверил деятельность женщины и выявил многочисленные нарушения. Позже на неё завели уголовное дело.

В Москве проходит судебное заседание по делу косметолога-самоучки Натальи Коростелёвой, которую обвиняют в том, что она уродовала клиенток. Видео из зала суда опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Коростелёва вводила москвичкам дешёвые инъекции, вследствие чего они получали абсцесс, воспаления и "неисправимые изменения лица". Подсудимая все обвинения в свой адрес отрицает.

В 2014 году Роспотребназдор проверил её работу и выявил многочисленные нарушения. В 2016 году стало известно, что на "косметолога" завели дело.