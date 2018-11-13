Детсад в центре Екатеринбурга затопило кипятком из-за коммунальной аварии

В центре Екатеринбурга произошёл прорыв трубы. Из-за коммунальной аварии детский садик затопило кипятком, а рядом с дошкольным учреждением провалился грунт на площади около 50 квадратных метров. О ЧП сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
— Образовался провал грунта площадью около 50 квадратных метров, несколько автомобилей оказались в горячей воде, — отмечают в МЧС.
Горячая вода также затопила подвал и первый этаж детского сада. Малышей вместе с родителями отправили домой.
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