СК возобновил расследование дела певца Игоря Талькова, убитого в 1991 году

После смерти матери исполнителя потерпевшей по делу была признана его вдова Татьяна Талькова.

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года, говорится на сайте петербургского управления СК РФ.

— Тринадцатого ноября ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления ... по факту убийства 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова, — сообщается в опубликованном релизе.

Ранее в качестве потерпевшей по уголовному делу была признана мать Игоря Талькова. После её смерти потерпевшей признали Татьяну Талькову, вдову Игоря.

Игорь Тальков был убит из огнестрельного оружия между 16:00 и 16:30 6 октября 1991 года, незадолго до своего несостоявшегося выхода на сцену, в коридоре возле собственной гримёрки. Убийство произошло во время потасовки охранников Игоря Талькова и его концертного директора Валерия Шляфмана с ранее судимым охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым. Преступление до настоящего времени считается нераскрытым.