Испания может лишиться международных спортивных турниров из-за Косово

Международный олимпийский комитет (МОК) будет рекомендовать спортивным федерация отказаться от проведения соревнований на территории Испании из-за позиции страны по вопросу независимости Косово.

Как сообщает El Pais со ссылкой на высокопоставленного чиновника из МОК заявил, что организация подготовила письма, которые будут разосланы всем международным спортивным федерациям. В них содержится рекомендация избегать проведения соревнований в Испании, если спортсменам из Косово не будет разрешено выступать под собственным флагом и гимном.

Именно такая ситуация создалась на чемпионате мира по каратэ, который проходил в Испании на прошлой неделе. Косовары выступали в нейтральном статусе без флага и гимна — лишь на их экипировке были нанесены инициалы федерации — KKF. При этом на Средиземноморских играх в Испании в 2016 году и на Олимпиаде в Бразилии Косово выступало под своим флагом, перед соревнованиями было заключено специальное соглашение.

— Мы знали о проблемах косоварских каратистов, но не могли запретить турнир прямо перед началом. То, что мы можем сделать, это сказать — если правительство Испании не сможет гарантировать участие в соревнованиях не только для спортсменов из Косово, но и из любой другой страны, мы обязаны предупредить федерации. До решения проблем не следует проводить соревнования там, — цитирует портал Inside the Games Пере Миро, главу МОК по связям с Национальным олимпийским комитетом.

В свою очередь представители Испании недовольны возможным решением МОК и напоминают о том, что Косово не признано почти половиной государств-членов ООН.

— В этой ситуации Испания не сможет организовать ни одного спортивного турнира. Во всех странах мира, за исключением Испании, представители Косово соревнуются без проблем с теми же правами, что и другие спортсмены. Естественно, мы должны уважать законы и решения правительства, но также и позицию МОК и федераций. Спортивный мир не может быть открыт для всех, кроме Косово, — цитирует El Pais глава Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко.