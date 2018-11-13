ФССП объяснила, что Навальному ограничили выезд из России из-за долга в 2 млн

Приставы отмечают, что, как только блогер расплатится с долгами, с него снимут наложенные запреты и ограничения.

ФССП России объяснила, что блогеру Алексею Навальному ограничили выезд из страны из-за заведённого на него исполнительного производства о взыскании более двух миллионов рублей. Если быть точнее, то речь идёт о 2 164 618 рублях 63 копейках, сообщается на сайте судебных приставов. Добавим, что производство было открыто по требованию компании "Кировлес".

— В соответствии с законодательством РФ, все вступившие в законную силу судебные решения подлежат обязательному исполнению. В случае выполнения должником возложенных судом обязательств все наложенные запреты и ограничения будут отменены в установленном порядке, — поясняет пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

Сегодня Навальный заявил, что ему "необоснованно" запретили выезжать из страны. Однако Лайф выяснил, что ещё 9 ноября против блогера завели исполнительное производство. Подробнее о том, как Навальный врёт про долг, читайте здесь.